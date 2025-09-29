Mettere fine al genocidio | intervista con Francesca Albanese

Dopo lo sciopero delle 22 settembre, 100.000 persone hanno manifestato a Berlino: qualcosa è cambiato ma serve fare di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccide il compagno: “Volevo mettere fine al dolore di entrambi”. Prima ha cercato di strangolarlo col cavo del cellulare poi le coltellate e il soffocamento

Trump dà alla Russia 50 giorni di tempo per mettere fine alla guerra in Ucraina

Siria, Usa: "Concordati passi specifici per mettere fine a escalation" | Israele attacca Damasco, colpito un palazzo presidenziale

"A Gaza l'accordo è possibile, ma Hamas se ne deve andare. Lo scenario deve essere quello di arrivare a un cessate il fuoco per mettere fine alla carneficina di un popolo vittima di una guerra scatenata da Hamas e della reazione sproporzionata di Israel

Newsom prova a mettere fine agli abusi dell'ICE con due leggi: la prima "No Secret Police Act" vieterebbe l'uso delle maschere e la seconda, il "No Vigilantes Act" richiederebbe la chiara visibilità dei nomi, l'identità, e il numero della badge degli agenti.

“Armi e affari con Israele, così l’Italia è complice del genocidio a Gaza”: intervista all’attivista palestinese Omar Barghouti - Il fondatore del movimento BDS in tour in Italia spiega come il boicottaggio può fermare l'apartheid israeliano in Palestina ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

“Io, regista ebreo, non tacerò: a Gaza è genocidio”, intervista a Joshua Oppenheimer - Joshua Oppenheimer: “Da Israele agli Usa trionfano il bullismo e la prepotenza del denaro contro ogni diritto e contro l’umanità” ... Scrive msn.com