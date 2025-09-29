Metro Linea 1 di Napoli oggi chiude prima | bisogna riparare il buco a piazza Garibaldi
La metropolitana Linea 1 oggi chiuderà in anticipo per i lavori di riparazione del foro della galleria, avvenuto con l'incidente della settimana scorsa per i carotaggi di Napoli Porta Est. Stamattina si era già verificato uno stop della linea per guasto elettrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»
Linea 1 metrò Napoli, progetto restyling per via Vittorio Emanuele III
Linea 1 della Metro, ecco il progetto di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino
? #Metro Linea 1: dalle ore 10:05 riprende il servizio su tutta la tratta. - X Vai su X
Bucata la galleria della metro Linea 1 all'altezza di Corso Lucci, che collega le stazioni Garibaldi e Centro Direzionale. - facebook.com Vai su Facebook
