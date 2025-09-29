Metro Linea 1 di Napoli oggi chiude prima | bisogna riparare il buco a piazza Garibaldi

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La metropolitana Linea 1 oggi chiuderà in anticipo per i lavori di riparazione del foro della galleria, avvenuto con l'incidente della settimana scorsa per i carotaggi di Napoli Porta Est. Stamattina si era già verificato uno stop della linea per guasto elettrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

