Metro Lepanto maniaco scatta foto sotto la gonna di una ragazza | lei lo insegue ma viene aggredita

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura e violenza alla fermata Lepanto della metropolitana di Roma, dove una ragazza di 21 anni è stata vittima di molestie da parte di un uomo di 47 anni, originario di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe approfittato della folla sulle scale della stazione per scattare con il proprio smartphone una foto sotto la gonna della giovane. La vittima, accortasi subito del gesto, ha reagito cercando di bloccarlo. Ne è nata una colluttazione: nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 47enne ha spinto la ragazza facendola cadere a terra e colpendola con alcuni calci. La giovane ha riportato contusioni multiple con una prognosi di dieci giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

metro lepanto maniaco scatta foto sotto la gonna di una ragazza lei lo insegue ma viene aggredita

© Romadailynews.it - Metro Lepanto, maniaco scatta foto sotto la gonna di una ragazza: lei lo insegue, ma viene aggredita

In questa notizia si parla di: metro - lepanto

Maniaco sessuale preso sulla metro di Roma, le scatta foto sotto la gonna e poi la aggredisce a calci - Un pomeriggio di terrore quello che è stata costretta a vivere una studentessa romana di 21 anni, vittima di un maniaco sessuale che le ha scattato una foto sotto la gonna per poi ... Scrive ilmessaggero.it

Maniaco scatta foto sotto alla gonna di una ragazza, lei lo insegue e viene picchiata - Secondo quanto ricostruito, il 47enne originario di Napoli, mentre percorreva le scale di uscita della stazione, avrebbe approfittato ... Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Metro Lepanto Maniaco Scatta