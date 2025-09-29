Metro Lepanto maniaco scatta foto sotto la gonna di una ragazza | lei lo insegue ma viene aggredita
Paura e violenza alla fermata Lepanto della metropolitana di Roma, dove una ragazza di 21 anni è stata vittima di molestie da parte di un uomo di 47 anni, originario di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe approfittato della folla sulle scale della stazione per scattare con il proprio smartphone una foto sotto la gonna della giovane. La vittima, accortasi subito del gesto, ha reagito cercando di bloccarlo. Ne è nata una colluttazione: nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 47enne ha spinto la ragazza facendola cadere a terra e colpendola con alcuni calci. La giovane ha riportato contusioni multiple con una prognosi di dieci giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
