Metodo Bassi | l’impresa come presidio di legalità e di sicurezza partecipata

Un’impresa non è un’isola. Respira nel territorio, vive il suo tessuto sociale, economico e culturale e li alimenta. E oggi ha una nuova responsabilità: diventare parte attiva nella costruzione della sicurezza collettiva. Oltre le mura dell’azienda: la nuova visione della sicurezza. Un tempo la sicurezza privata era vista solo come un mero deterrente da reati contro il patrimonio. Quel tempo è finito, mentre i rischi sono aumentati. Oggi viviamo in un mondo iper-connesso, fragile, mutevole. Le minacce sono ibride: un’informazione distorta, un fornitore opaco, un dipendente infedele, una propaganda politica che si riverbera sull’azienda, una situazione di degrado urbano che si ripercuote sull’immagine dell’impresa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

