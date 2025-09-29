Meteo | Previsioni per martedì 30 settembre
A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2787m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
meteo - previsioni
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Previsioni meteo martedì 30 settembre: a Milano e in Lombardia giornata asciutta ma con un cielo spesso nuvoloso - La temperatura più alta non supererà i 20°C, poco prima dell'alba ci saranno 12°C circa. Lo riporta milano.corriere.it
Freddo, temporali e venti: ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia - A partire dal 1 ottobre, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l'arrivo anche di venti fino a burrasca. Da msn.com