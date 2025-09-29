Meteo Milano e Lombardia ondata di freddo dalla Russia e temperature minime in picchiata

Milano, 29 settembre 2025 - Ancora u n paio di giorni di sole e piacevole clima autunnale almeno nelle temperature massime poi dal primo al 6 ottobre ci aspetta la prima vera ondata di freddo della stagione. “Dalla serata di martedì 30 settembre - spiegano gli esperti de Il Meteo - un vortice ciclonico, ricolmo d’ aria fredda proveniente dalla Russia, si avvicinerà minacciosamente all'Italia, provocando i primi disturbi al Nordest, accompagnati da un rinforzo dei venti di Bora. Ma da mercoledì 1 ottobre che il vortice f arà il suo ingresso sul nostro Paese, con effetti dirompent i: rinforzeranno ulteriormente i venti di Bora, il tempo peggiorerà su gran parte del Nord le temperature crolleranno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, ondata di freddo dalla Russia e temperature minime in picchiata

