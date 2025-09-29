Meteo Mario Giuliacci | dal 1° ottobre freddo artico ecco dove

Un'ondata di freddo fuori stagione travolgerà l'Italia a inizio ottobre: lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Gli ultimi giorni di settembre, invece, saranno caratterizzati da una tregua dal maltempo e da temperature normali per il periodo: oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30 settembre, saranno giornate meteorologicamente tranquille, con piogge quasi del tutto assenti e temperature comprese nelle medie stagionali. Un cambiamento sostanziale ci sarà invece a partire dall'inizio di ottobre, quando in Italia potrebbe presentarsi un clamoroso colpo di scena, cioè il primo assaggio di freddo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: dal 1° ottobre freddo artico, ecco dove

