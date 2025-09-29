Meteo le previsioni in Campania per lunedì 29 settembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 29 settembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3120m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

