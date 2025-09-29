Meteo in Umbria | tempo stabile e soleggiato per due giorni poi arriva il freddo

Le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile riportano cielo sereno o poco nuvoloso, per la giornata odierna, con foschia o nebbia durante la notte e al imo mattino. Venti deboli in prevalenza da nord-est e temperature stazionarie.Martedì 30 settembre si prevede cielo sereno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

