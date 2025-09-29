Meteo da mercoledì 1 ottobre irruzione di aria gelida con rovesci e temporali

Breve tregua dal maltempo sull'Italia nella giornata di oggi ma poi, a partire da mercoledì 1 ottobre, le condizioni meteo peggioreranno con l’arrivo di temporali e forti venti. E’ la previsione di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un’ampia stabilità meteorologica e tanto sole su gran parte del Paese, regalando una fase piacevole. 🔗 Leggi su Feedpress.me

