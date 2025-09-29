MetaCometa in piazza | un’iniziativa per incontrare la comunità conoscere le famiglie affidatarie e diffondere la cultura dell’accoglienza

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre venticinque anni, l’Associazione di Promozione Sociale MetaCometa è un punto di riferimento per la tutela dei bambini e il sostegno alle famiglie in difficoltà. L’associazione, che si ispira all’opera educativa di Don Bosco, promuove una rete diffusa di famiglie affidatarie, servizi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: metacometa - piazza

MetaCometa in piazza: un’iniziativa per incontrare la comunità

MetaCometa in piazza: un’iniziativa per incontrare la comunità - Il 4 ottobre 2025, in piazza Duomo a Udine, si terrà “MetaCometa in Piazza”, un evento promosso dall’Associazione di Promozione Sociale MetaCometa per diffondere la cultura dell’affido e dell’accoglie ... Da udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Metacometa Piazza Un8217iniziativa Incontrare