MetaCometa in piazza | un’iniziativa per incontrare la comunità conoscere le famiglie affidatarie e diffondere la cultura dell’accoglienza
Da oltre venticinque anni, l’Associazione di Promozione Sociale MetaCometa è un punto di riferimento per la tutela dei bambini e il sostegno alle famiglie in difficoltà. L’associazione, che si ispira all’opera educativa di Don Bosco, promuove una rete diffusa di famiglie affidatarie, servizi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: metacometa - piazza
MetaCometa in piazza: un’iniziativa per incontrare la comunità
Il 4 ottobre ci troverai a bordo del traghetto Caronte sulla tratta Messina – Villa San Giovanni con uno dei nostri banchetti di MetaCometa in Piazza. Un luogo speciale per raccontare l’accoglienza: così come un traghetto porta da una sponda all’altra, anche l’af - facebook.com Vai su Facebook
MetaCometa in piazza: un’iniziativa per incontrare la comunità - Il 4 ottobre 2025, in piazza Duomo a Udine, si terrà “MetaCometa in Piazza”, un evento promosso dall’Associazione di Promozione Sociale MetaCometa per diffondere la cultura dell’affido e dell’accoglie ... Da udinetoday.it