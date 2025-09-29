Meta Vibes il feed dedicato esclusivamente a contenuti creati con l' intelligenza artificiale
Un’alternativa a TikTok e Reels, dove gli utenti possono generare o remixare contenuti realizzati con l'AI e condividerli su Instagram e Facebook. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: meta - vibes
Meta lancia Vibes, il social di soli video IA (che gli utenti già odiano)
Meta lancia un nuovo strumento per i creator #Meta #Vibes - X Vai su X
Roadtriprule #1: la meta è opzionale, le good vibesno. E tu cosa porti con te? #IAMTHESPORT - facebook.com Vai su Facebook
Meta lancia Vibes: feed di video AI personalizzati in stile TikTok - Gli utenti possono creare clip da zero o remixare contenuti esistenti, aggiungendo musica e modificando stili. Scrive hwupgrade.it
Meta AI lancia Vibes: gli "AI Slop"sbarcano sull'app e le reazioni sono pessime - Il nuovo feed Vibes permette agli utenti di generare video da zero o di remixare quelli esistenti, aggiungendo musica ed effetti, per poi condividerli. Segnala hdblog.it