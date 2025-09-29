Messina chance stabile | corso gratuito per autisti Tper a tempo indeterminato
Una finestra occupazionale si apre a Messina: un corso intensivo e gratuito guiderà nuovi autisti di autobus verso un contratto a tempo indeterminato con Tper, il principale operatore del trasporto pubblico emiliano, grazie all’iniziativa promossa da Consorzio ELIS in collaborazione con Foresight Consulting e verrà attivato già a novembre, destinando i partecipanti alla sede bolognese . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: messina - chance
Il segreto del successo agli esami? Sostenerlo alle 12! Lo studio dell’Università di Messina su 104mila esami svela quando gli studenti hanno più chance di essere promossi
Radio Night. . Messina vs Paternò 5°Giornata | Serie D Girone I Azioni salienti ed interviste #radionight®? - facebook.com Vai su Facebook
Messina, dieci condanne per le corse clandestine di cavalli - È la decisione del gup Salvatore Matroeni al termine dell'udienza preliminare che ha visto coinvolti dodici imputati che a vario titolo dovevano rispondere di ... Si legge su ilgiornale.it
Lavori in corso al liceo Archimede di Messina, il sindaco Basile: "Investiamo nel futuro dei giovani" - La Città Metropolitana di Messina sta realizzando un passo decisivo nella riqualificazione dell’edilizia scolastica, con la messa in sicurezza del liceo scientifico “Archimede”. messina.gazzettadelsud.it scrive