Messico due navi della Marina si schiantano durante un' esercitazione

Due imbarcazioni della Marina messicana si sono urtate durante una dimostrazione al molo Malecón di Veracruz, organizzata in vista delle celebrazioni per il 204° anniversario della fondazione della Marina. L’incidente, ripreso dai turisti presenti sul posto, mostra una delle motovedette Defender che, a velocità sostenuta, ne urta un'altra prima di schiantarsi contro il molo. Nella collisione due militari hanno riportato ferite lievi e sono stati assistiti immediatamente dal personale medico della Marina. Le due imbarcazioni danneggiate sono state rimosse per le verifiche tecniche, mentre le celebrazioni previste non subiranno modifiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Messico, due navi della Marina si schiantano durante un'esercitazione

