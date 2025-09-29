Messi Jr segna alla Messi | il gol di Thiago è impressionante!

Il figlio di Leo Messi si muove come lui. Il dna non mente, le movenze nemmeno. Thiago segna un gol alla "Messi" con le giovanili dell'Inter Miami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi Jr segna alla "Messi": il gol di Thiago è impressionante!

