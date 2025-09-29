Messaggio d' odio sui social a Fabio Romito | Episodio gravissimo

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attacco dell'hater di turno arriva tra i commenti social: "Perché non ti impicchi cretino". Destinatario del messaggio d'odio Fabio Romito, consigliere regionale e coordinatore delle opposizioni a Palazzo di Città, che, sempre a mezzo social, denuncia l'accaduto, pubblicando uno screen del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

