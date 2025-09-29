Mergellina | viola la misura della sorveglianza speciale Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Il 32enne, sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di dimora notturna, è stato sorpreso in strada fuori dall’orario consentito.. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne napoletano per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, in viale Gramsci hanno controllato un soggetto ed hanno accertato che lo stesso era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, emessa dal Tribunale di Napoli il 18 marzo 2025, della durata di un anno e 6 mesi con obbligo di dimora dalle 21 alle 6 presso il proprio domicilio e obbligo di preavviso all’Autorità preposta alla sorveglianza; prescrizioni che, difatti, aveva violato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it