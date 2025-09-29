Mercato San Severino videosorveglianza urbana | siglato protocollo con i Carabinieri

Salernotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove telecamere con verifica in tempo reale delle targhe e controllo da remoto delle immagini da parte delle forze dell’ordine. È il cuore del nuovo protocollo operativo per la videosorveglianza urbana siglato tra l'amministrazione Somma e l'Arma dei Carabinieri.Il protocolloIl nuovo dispositivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

