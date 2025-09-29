Mercato Napoli nuovo nome per il centrocampo | Manna al lavoro

Spazionapoli.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore sportivo partenopeo è già al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte Dimenticare la sconfitta contro il Milan e concentrarsi subito sullo Sporting Lisbona. L’obiettivo del Napoli è chiaro: non lasciarsi condizionare dal primo KO rimediato in campionato per poter ripartire al meglio in Champions League. Mercoledì sera, al Maradona, gli azzurri devono necessariamente vincere per rimettersi in carreggiata nella massima competizione continentale. Battere i portoghesi permetterebbe agli uomini di Antonio Conte di attenuare la delusione per l’esito della partita di San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

mercato napoli nuovo nome per il centrocampo manna al lavoro

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: Manna al lavoro

In questa notizia si parla di: mercato - napoli

Mercato Napoli, l’affare ora si complica: svelato il reale motivo

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Nuovo nome per l’attacco, sorpresa nel mercato Milan: lo vuole Tare - In casa Milan è testa al Napoli ma occhio anche al calciomercato. Si legge su spaziomilan.it

mercato napoli nuovo nomeMilan, Allegri ha già deciso: nuovo bomber e piano anti-Napoli - Milan ecco le ultime a due giorni dal big match col Napoli di Conte: 12 anni dopo la sfida con Allegri. Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Napoli Nuovo Nome