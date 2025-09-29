Il direttore sportivo partenopeo è già al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte Dimenticare la sconfitta contro il Milan e concentrarsi subito sullo Sporting Lisbona. L’obiettivo del Napoli è chiaro: non lasciarsi condizionare dal primo KO rimediato in campionato per poter ripartire al meglio in Champions League. Mercoledì sera, al Maradona, gli azzurri devono necessariamente vincere per rimettersi in carreggiata nella massima competizione continentale. Battere i portoghesi permetterebbe agli uomini di Antonio Conte di attenuare la delusione per l’esito della partita di San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: Manna al lavoro