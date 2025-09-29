Mercato Napoli nuovo nome per il centrocampo | Manna al lavoro
Il direttore sportivo partenopeo è già al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte Dimenticare la sconfitta contro il Milan e concentrarsi subito sullo Sporting Lisbona. L’obiettivo del Napoli è chiaro: non lasciarsi condizionare dal primo KO rimediato in campionato per poter ripartire al meglio in Champions League. Mercoledì sera, al Maradona, gli azzurri devono necessariamente vincere per rimettersi in carreggiata nella massima competizione continentale. Battere i portoghesi permetterebbe agli uomini di Antonio Conte di attenuare la delusione per l’esito della partita di San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: mercato - napoli
Mercato Napoli, l’affare ora si complica: svelato il reale motivo
Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”
Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli
Manna: «Ha ragione Conte sul mercato. La crescita del Napoli passa dalla crescita dei nuovi calciatori» Il direttore sportivo a Dazn: «Non bisogna essere negativi se qualcosa dovesse andare male. Sono molto legato ad Allegri, gli auguro il meglio a partire da - facebook.com Vai su Facebook
Mercato importante del Napoli Il pensiero di Conte ? #Conte #NapoliPisa #DAZN - X Vai su X
Nuovo nome per l’attacco, sorpresa nel mercato Milan: lo vuole Tare - In casa Milan è testa al Napoli ma occhio anche al calciomercato. Si legge su spaziomilan.it
Milan, Allegri ha già deciso: nuovo bomber e piano anti-Napoli - Milan ecco le ultime a due giorni dal big match col Napoli di Conte: 12 anni dopo la sfida con Allegri. Secondo calciomercato.it