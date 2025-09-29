Mercato Juve retroscena sul bianconero | i bianconeri hanno provato in tutti i modi a venderlo in estate! Di chi si tratta

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e cosa è accaduto. Il futuro di  Dusan Vlahovic  è stato uno degli argomenti più caldi del  mercato Juve  estivo, e ora un retroscena svelato dal  Corriere dello Sport  fa chiarezza sulle intenzioni della società bianconera. Secondo il quotidiano, la  Juventus avrebbe provato in tutti i modi a cedere l’attaccante serbo, lavorando alla sua partenza  fino al 31 agosto, penultimo giorno della finestra di  mercato. Solo quando i dirigenti hanno preso atto che l’operazione non si sarebbe potuta concretizzare, l’attenzione si è spostata sulla gestione del giocatore all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve retroscena sul bianconero i bianconeri hanno provato in tutti i modi a venderlo in estate di chi si tratta

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, retroscena sul bianconero: i bianconeri hanno provato in tutti i modi a venderlo in estate! Di chi si tratta

In questa notizia si parla di: mercato - juve

Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo

Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

mercato juve retroscena bianconeroMercato Juve, retroscena da Madrid: la confessione del padre - La Juventus ha ancora qualche conto aperto con il passato: c'è un retroscena che spunta da Madrid e che riguarda l'estate dei bianconeri. calciotoday.it scrive

mercato juve retroscena bianconeroCalciomercato Juve, retroscena sul difensore: in estate ha declinato la proposta dei bianconeri, ora può rinnovare col suo club! - Calciomercato Juve, Moretto svela il tentativo estivo: i bianconeri si sono visti respingere l’offerta dal giocatore, che ora rinnova col suo club Un corteggiamento concreto, un tentativo importante, ... Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Retroscena Bianconero