Mercato Juve retroscena sul bianconero | i bianconeri hanno provato in tutti i modi a venderlo in estate! Di chi si tratta

e cosa è accaduto. Il futuro di Dusan Vlahovic è stato uno degli argomenti più caldi del mercato Juve estivo, e ora un retroscena svelato dal Corriere dello Sport fa chiarezza sulle intenzioni della società bianconera. Secondo il quotidiano, la Juventus avrebbe provato in tutti i modi a cedere l’attaccante serbo, lavorando alla sua partenza fino al 31 agosto, penultimo giorno della finestra di mercato. Solo quando i dirigenti hanno preso atto che l’operazione non si sarebbe potuta concretizzare, l’attenzione si è spostata sulla gestione del giocatore all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

