Mercato Inter si anticipa il colpo dalla prossima estate a gennaio? Possibile rinforzo in difesa
Mercato Inter, occhi puntati su un possibile colpo di gennaio: anticipato un acquisto previsto per l’estate? Cosa filtra da Appiano Gentile. MILANO, 29 settembre 2025 – Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, l’ Inter si prepara a possibili mosse per rinforzare il proprio organico. Secondo le ultime notizie riportate da TMW, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando la possibilità di anticipare alcune operazioni programmate per l’estate, tra cui un possibile rinforzo in difesa in vista della prossima Serie A. In particolare, la squadra di Cristian Chivu sta monitorando il mercato per un possibile acquisto di un difensore, considerato anche il fatto che due pilastri della difesa, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, sono in scadenza di contratto al termine della stagione 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - inter
Che vendetta sul mercato per il Barça: l’ha soffiato all’Inter, lo manda Ibra
Milanese: «Inter e Napoli, c’è già una favorita! Mercato difficile per…»
Mercato Inter, Ausilio monitora Dodò in caso di addio di Dumfries: è pronto a giocarsi quella carta per convincere la Fiorentina!
Nota dell'Inter: il mercato estivo ha permesso di approfondire la rosa a disposizione di #Chivu, puntando su nuovi giovani talenti da affiancare al gruppo che costituisce l'ossatura della squadra; alta competitività unita alla sostenibilità economica - X Vai su X
Arrivato a fine mercato, Manuel Akanji sta conquistando la fiducia dell'Inter Il difensore svizzero è ormai un titolare inamovibile della difesa nerazzurra e la società di Viale della Liberazione sta già pensando al futuro Secondo Fabrizio Romano, l'inten - facebook.com Vai su Facebook
Inter, si anticipa il colpo dall’estate a gennaio? Spunta questo scenario - Si avvicina il mercato di gennaio si parla di un possibile colpo in entrata per l’Inter: può arrivare un rinforzo in questo reparto ... Riporta msn.com
Mercato Inter, può arrivare già a gennaio: i nerazzurri studiano la strategia - Possibile colpo di mercato già a gennaio per l'Inter, che sta capendo come rinforzare l'organico a disposizione di Cristian Chivu. spaziointer.it scrive