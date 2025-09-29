Mercato Inter si anticipa il colpo dalla prossima estate a gennaio? Possibile rinforzo in difesa

Mercato Inter, occhi puntati su un possibile colpo di gennaio: anticipato un acquisto previsto per l’estate? Cosa filtra da Appiano Gentile. MILANO, 29 settembre 2025 – Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, l’ Inter si prepara a possibili mosse per rinforzare il proprio organico. Secondo le ultime notizie riportate da TMW, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando la possibilità di anticipare alcune operazioni programmate per l’estate, tra cui un possibile rinforzo in difesa in vista della prossima Serie A. In particolare, la squadra di Cristian Chivu sta monitorando il mercato per un possibile acquisto di un difensore, considerato anche il fatto che due pilastri della difesa, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, sono in scadenza di contratto al termine della stagione 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com

