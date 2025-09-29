Mercato Inter la scelta fatta in estate sull’attacco sta dando ragione a Chivu | il club ha corso un ‘rischio calcolato’
. Ecco quale. La sessione estiva del mercato Inter si era chiusa con qualche perplessità legata al reparto offensivo. Molti osservatori si aspettavano l’arrivo di una quinta punta, magari un profilo esperto come Ademola Lookman, ma la dirigenza ha preferito fermarsi a quattro attaccanti. Una decisione che, almeno in questo avvio di stagione, sta dando ragione al tecnico Cristian Chivu. Come sottolineato da Libero, la rinuncia all’attaccante in più ha permesso all’allenatore romeno di valorizzare due giovani di prospettiva: Francesco Pio Esposito, classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro, e Ange-Yoan Bonny, attaccante francese del 2003 arrivato dal Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com
