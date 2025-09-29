Mercato immobiliare fuori controllo Sanchez promette nuovi aiuti per i giovani contro il caro affitti I dubbi di inquilini e alleati

In Spagna diventare indipendenti è oggi una delle sfide più dure per le nuove generazioni. Secondo l’ultimo rapporto del Consiglio della Gioventù, soltanto il 15,2% dei giovani tra i 16 e i 29 anni vive da solo: il dato più basso dal 2006. A rendere quasi impossibile il salto dall’adolescenza alla vita adulta è il costo degli affitti, che in molte città arrivano ad assorbire oltre il 60% del reddito medio giovanile. A ciò si aggiunge un mercato del lavoro fragile: la disoccupazione tra gli under 25 ha toccato il 26,5% nel primo trimestre del 2025. Nemmeno chi riesce a trovare un impiego ha la strada spianata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercato immobiliare fuori controllo, Sanchez promette nuovi aiuti per i giovani contro il caro affitti. I dubbi di inquilini e alleati

In questa notizia si parla di: mercato - immobiliare

Mercato immobiliare, Arezzo col freno tirato. Volano le compravendite in Toscana

Il mondo della casa scende in piazza: i consigli del mercato immobiliare nella tre giorni dedicata all’abitare

Mercato immobiliare, a Roma i monolocali sono sempre più costosi. Ecco i prezzi quartiere per quartiere

La Stampa. . Aumentano ancora i prezzi degli affitti in Italia. La conferma arriva dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate (Omi) che certifica, per il secondo trimestre 2025, la crescita di locazioni e canoni, in particolare per affitti transit - facebook.com Vai su Facebook

Mercato immobiliare e studenti universitari A Roma e Torino cresce la percentuale di affitti nei primi mesi del 2025. L’analisi dell’Ufficio Studi #GruppoTecnocasa https://shorturl.at/btjtt - X Vai su X

Affitti a lungo termine, il modello InstaHome per valorizzare il patrimonio immobiliare a Milano - Il mercato immobiliare è diventato sempre più selettivo e la redditività degli affitti brevi è messa sotto pressione da nuove normative. Come scrive milanofinanza.it

Mercato immobiliare, +8.1% di compravendita di case nel secondo trimestre del 2025 - A dirlo sono i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che evidenzia un incremento dell'8,1 ... Come scrive tg24.sky.it