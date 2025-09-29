Mercato degli Npl | Italia ai minimi cresce la Francia
MENTRE L’EUROPA registra una crescita dello stock di crediti deteriorati, l’Italia si distingue per un tasso di deterioramento ai minimi storici. È quanto emerge dal Market Watch Npl 2025 di Banca Ifis, presentato in occasione della quattordicesima edizione del Npl Meeting, tenutasi venerdì a Mestre. Secondo il report, in Europa, lo stock di crediti deteriorati continua a crescere rispetto al minimo registrato nel 2023 e arriva a 373 miliardi di euro. La crescita di deteriorato in Germania (+14 miliardi di euro) e Francia (+12 miliardi di euro) è solo parzialmente compensata dal proseguimento del derisking in atto da tempo in Italia e Spagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mercato - italia
Buchanan Inter, possibile pedina di mercato dopo il rientro in Italia. Su di lui tre club, i dettagli sul futuro del canadese
Mercato Juve, mossa a sorpresa del Galatasaray per l’attaccante del Napoli: il vicepresidente del club turco è in viaggio verso l’Italia! Cosa sta accadendo per Osimhen
Mercato Juve, il vicepresidente del Galatasaray è arrivato a Milano: ecco il motivo dell’arrivo in Italia. Riguarda anche la Juve: le ultimissime
Un nuovo brand cinese è arrivato sul mercato italiano. Si chiama Lepas e fa parte del Gruppo Chery - lo stesso di Omoda e Jaecoo - e per il debutto sceglie un SUV lungo 4,68 metri chiamato Lepas L8. - facebook.com Vai su Facebook
Quanto vale il mercato dell'elettrico usato in #Italia? Siamo a quasi 5 mila auto al mese. Comanda ancora il #diesel, ma in forte calo come la benzina, mentre crescono le compravendite di #hybrid https://vaielettrico.it/quanto-vale-il-mercato-dellelettrico-usat - X Vai su X
Npl Meeting 2025: in Italia previsti 22 miliardi di euro annui di volumi Npe - Lo stock Npe lordo delle banche significative UE a 373 miliardi di euro con volumi in aumento in Francia e Germania. Riporta msn.com
Banca Ifis: NPL turun di Italia, naik di Jerman dan Prancis. CEO Geertman: "Merger dengan Illimity pada 2026." - Secondo il Market Watch Npl 2025 di Banca Ifis, in Italia lo stock totale dei crediti deteriorati è calato di 86 miliardi in 10 anni, mentre il tasso di deterioramento è ai minimi. Secondo msn.com