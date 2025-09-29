Mercato degli Npl | Italia ai minimi cresce la Francia

MENTRE L’EUROPA registra una crescita dello stock di crediti deteriorati, l’Italia si distingue per un tasso di deterioramento ai minimi storici. È quanto emerge dal Market Watch Npl 2025 di Banca Ifis, presentato in occasione della quattordicesima edizione del Npl Meeting, tenutasi venerdì a Mestre. Secondo il report, in Europa, lo stock di crediti deteriorati continua a crescere rispetto al minimo registrato nel 2023 e arriva a 373 miliardi di euro. La crescita di deteriorato in Germania (+14 miliardi di euro) e Francia (+12 miliardi di euro) è solo parzialmente compensata dal proseguimento del derisking in atto da tempo in Italia e Spagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net