Mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola sul Brenta

Padovaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tuffo nel passato al mercatino dellantiquariato. L'Amministrazione Comunale e la Pro Loco Piazzola APS conferma l'evento anche domenica 26 ottobre.Il Mercatino dell’Antiquariato “Cose d’altri Tempi” di Piazzola sul Brenta, da decenni riempie piazza Paolo Camerini, i portici antistanti, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: mercatino - antiquariato

