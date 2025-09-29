Mens Sana | esordio con i fiocchi Spezia va ko Inizio duro quindi il crescendo fino al trionfo
MENS SANA 69 SPEZIA 49 MENS SANA: Belli 13, Pannini 7, Calviani 3, Yarbanga 12, Pucci 8, Cerchiaro 12, Ferranti, Lodoli, Moretti ne, Nepi 1, Prosek 11, Jokic 2. Allenatore Vecchi. SPEZIA: Lamperi 2, Puccioni ne, Kmetic 16, Ramirez 6, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 5, Pesenato 8, Deri, Petrushevski 5, Cellerini 7. Allenatore Ricci. Arbitri: Rossetti e Cavasin. Parziali: 17-21, 32-35, 50-41. SIENA – Davanti ad un PalaEstra gremito (inclusi i 700 abbonati, superata la quota dello scorso anno) la Note di Siena si regala un esordio coi fiocchi nonostante l’assenza di Perin e un primo tempo eufemisticamente complicato contro una discreta Spezia crollata però poi nel secondo parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
