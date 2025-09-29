Meno del 14% è laureato in provincia di Bergamo | siamo al 79esimo posto in Italia

I DATI ISTAT. Bergamo, Gorle e Mozzo sul podio provinciale, Treviglio è quarta. Il 50 per cento della popolazione ha la terza media, i diplomati sono il 36%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Meno del 14% è laureato in provincia di Bergamo: siamo al 79esimo posto in Italia

