Meno del 14% è laureato in provincia di Bergamo | siamo al 79esimo posto in Italia

Ecodibergamo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I DATI ISTAT. Bergamo, Gorle e Mozzo sul podio provinciale, Treviglio è quarta. Il 50 per cento della popolazione ha la terza media, i diplomati sono il 36%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

meno del 14 232 laureato in provincia di bergamo siamo al 79esimo posto in italia

© Ecodibergamo.it - Meno del 14% è laureato in provincia di Bergamo: siamo al 79esimo posto in Italia

In questa notizia si parla di: meno - laureato

Meno del 14% &#232; laureato in provincia di Bergamo: siamo al 79esimo posto in Italia - Il 50 per cento della popolazione ha la terza media, i diplomati sono il 36%. Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Meno 14 232 Laureato