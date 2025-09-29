Meloni | Turismo rappresenta il 13% del Pil ma suo valore va oltre

“ Il turismo crea posti di lavoro, attrae e attiva investimenti, apre opportunità per milioni di persone. È uno straordinario generatore di ricchezza, di benessere, il 13% del Pil per quello che riguarda l’Italia, ma il suo valore va ben al di là del lato strettamente economico. Perché il turismo racconta ciò che sappiamo fare meglio. Ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla 25esima edizione del Global Summit WTTC, forum internazionale dedicato al settore del turismo in corso all’ Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: "Turismo rappresenta il 13% del Pil ma suo valore va oltre"

