Meloni riceve il presidente del Coni Buonfiglio Illustrate le linee dei prossimi 5 anni
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla presenza del ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Ne dà notizia una nota del Coni. Si tratta del primo incontro dopo l’elezione di Buonfiglio, avvenuta il 26 giugno scorso. Meloni riceve a Palazzo Chigi Buonfiglio, presidente del Coni. Nel corso del colloquio, improntato alla massima cordialità, sono stati affrontati vari temi di attualità, tra i quali i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, i Giochi Olimpici Giovanili Dolomiti Valtellina 2028. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
