Meloni respinge l’assalto nelle Marche | la luna di miele con gli italiani continua Schlein grande sconfitta

Thesocialpost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche, se confermata, non è una sorpresa aritmetica, ma un segnale politico pesantissimo. La regione era l’unico vero banco di prova per il cosiddetto campo larghissimo guidato da Elly Schlein, l’unica realtà contendibile in cui il centrosinistra poteva sperare di ribaltare il risultato. È per questo che la sconfitta brucia il doppio: non soltanto si perde un’elezione, ma si perde l’occasione di dimostrare che l’alleanza costruita a fatica potesse davvero mettere in difficoltà il centrodestra. Per Giorgia Meloni invece è l’ennesima conferma che la sua lunga luna di miele con gli italiani continua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

meloni respinge l8217assalto nelle marche la luna di miele con gli italiani continua schlein grande sconfitta

© Thesocialpost.it - Meloni respinge l’assalto nelle Marche: la luna di miele con gli italiani continua, Schlein grande sconfitta

In questa notizia si parla di: meloni - respinge

Giorgia Meloni respinge le accuse francesi e festeggia il record di occupati in Italia

meloni respinge l8217assalto marcheAssalto Respinto. Le Marche restano a Meloni&co., stracciato l'incipit del romanzo del declino - La prima tornata dei voti d'autunno confermano la resilienza del centrodestra, che a tre anni dal voto delle politiche non vede calare i consensi. Segnala huffingtonpost.it

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour: ci saranno anche Salvini e Tajani - Mercoledì 17 settembre la premier Giorgia Meloni tornerà ad Ancona - Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Respinge L8217assalto Marche