Meloni respinge l’assalto nelle Marche | la luna di miele con gli italiani continua Schlein grande sconfitta

La vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche, se confermata, non è una sorpresa aritmetica, ma un segnale politico pesantissimo. La regione era l’unico vero banco di prova per il cosiddetto campo larghissimo guidato da Elly Schlein, l’unica realtà contendibile in cui il centrosinistra poteva sperare di ribaltare il risultato. È per questo che la sconfitta brucia il doppio: non soltanto si perde un’elezione, ma si perde l’occasione di dimostrare che l’alleanza costruita a fatica potesse davvero mettere in difficoltà il centrodestra. Per Giorgia Meloni invece è l’ennesima conferma che la sua lunga luna di miele con gli italiani continua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni respinge l’assalto nelle Marche: la luna di miele con gli italiani continua, Schlein grande sconfitta

In questa notizia si parla di: meloni - respinge

Giorgia Meloni respinge le accuse francesi e festeggia il record di occupati in Italia

Italia e Francia ai ferri corti. Bayrou critica Roma per le sue agevolazioni fiscali, Meloni respinge: «Siamo vittime dei veri paradisi fiscali europei». Ma di cosa parliamo? Di regimi che tagliano le tasse per attrarre ricchi residenti e capitali. In Italia dal 2017 c’è la f - facebook.com Vai su Facebook

«Impediremo che Catania diventi campo di battaglia della criminalità mafiosa» Il sindaco Enrico Trantino respinge le accuse di un’amministrazione silente: «A giugno alla premier Meloni chieste iniziative normative contro i parcheggiatori abusivi» https://edicol - X Vai su X

Assalto Respinto. Le Marche restano a Meloni&co., stracciato l'incipit del romanzo del declino - La prima tornata dei voti d'autunno confermano la resilienza del centrodestra, che a tre anni dal voto delle politiche non vede calare i consensi. Segnala huffingtonpost.it

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour: ci saranno anche Salvini e Tajani - Mercoledì 17 settembre la premier Giorgia Meloni tornerà ad Ancona - Si legge su corriereadriatico.it