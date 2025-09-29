Meloni | In passato turismo poco valorizzato noi gli abbiamo dedicato un ministero autonomo – Il video

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2025 "In passato non sempre il turismo è stato adeguatamente valorizzato. Talvolta è stato trascurato. Ecco perché alla formazione del Governo abbiamo voluto che questo settore avesse un proprio ministero con portafoglio, capace di porsi come guida, soggetto di coordinamento delle politiche intersettoriali che sono precondizione per l'ulteriore sviluppo del turismo" così la premier Meloni intervenendo all'apertura del World Travel & Tourism Summit a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - passato

Ucraina, così è passato il piano Meloni: "Prima le garanzie di sicurezza"

Turismo, Meloni: settore strategico, in passato trascurato

meloni passato turismo pocoMeloni: "In passato turismo poco valorizzato, noi gli abbiamo dedicato un ministero autonomo" - Roma, 29 settembre 2025 "In passato non sempre il turismo è stato adeguatamente valorizzato. Si legge su msn.com

Turismo, Meloni: settore strategico, in passato trascurato - "Il turismo è una delle industrie più dinamiche del mondo e più strategiche e preziose per l'economia italiana" e "ringrazio Daniela Santanchè per il lavoro costante ed effi ... libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Passato Turismo Poco