Francesco Acquaroli riesce nell'impresa e viene confermato presidente delle Marche. Il centrodestra unito riesce a blindare la regione. Fratelli d'Italia conferma il trend positivo risultando - al momento - primo partito superando il 29%. Uno dei primi commenti arriva da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha voluto congratularsi con il rieletto presidente della Regione: " Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti e buon lavoro ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni celebra la rielezione di Acquaroli: "Premiato il suo duro lavoro"