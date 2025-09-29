Meloni | Acquaroli vince gli elettori premiano il suo lavoro

ROMA – “Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. E’ quanto afferma sui suoi canali social Giorgia Meloni, presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

