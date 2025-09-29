Meloni | Acquaroli vince gli elettori premiano il suo lavoro
ROMA – “Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. E’ quanto afferma sui suoi canali social Giorgia Meloni, presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: meloni - acquaroli
Arianna Meloni: “Acquaroli ha le mani pulite e vincerà. Ricci? Non ci interessa, è un problema della sinistra”
Arianna Meloni: “Acquaroli per le Marche è come Giorgia per l'Italia”
La corsa di Acquaroli. Arianna Meloni: "Lui è come Giorgia"
Marche, Meloni: “Acquaroli vince, gli elettori premiano il suo lavoro” - X Vai su X
#Meloni sul risultato nelle #Marche: #Acquaroli premiato per il suo lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: “Acquaroli vince, gli elettori premiano il suo lavoro” - "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Si legge su lopinionista.it
Marche, Meloni: premiato lavoro Acquaroli - "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. rainews.it scrive