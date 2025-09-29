Melchiorri e Pollini da applausi La Virtus fa subito la voce grossa
Virtus Imola 85 Fabriano 66 VIRTUS: Baldi 10, Mazzoni 7, Errede, Kucan 13, Tambwe 6, Melchiorri 23, Metsla, Cosma 3, Sanviti, Pollini 21, Boev 2. All. Galetti. RISTOPRO FABRIANO: Romondia 10, Dri 7, Centanni 11, Beyrne 5, Vavoli 13, Beltrami 1, Silke-Zunda 3, Diarra 4, Ponziani 10, Chiucchi ne, Redini 2. All. Nunzi. Arbitri: Costa, Forni e Alessi. Note: parziali 23-17, 40-35, 60-48. Tiri liberi: Virtus Imola 2232, Fabriano 2331. Tiri da tre: Imola 727, Fabriano 319. Uscito per cinque falli: Vavoli. Buona la prima. Anzi, buonissima. La Virtus divora Fabriano e comincia la stagione in B Nazionale come meglio non si poteva sperare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
AMICHEVOLI TORNEO DI JESI Semifinale Virtus Imola 80 Tema Sinergie Faenza 79 (22-12; 39-38; 60-53) VIRTUS IMOLA: Baldi 11, Mazzoni, Errede 1, Kucan 17, Tambwe 8, Melchiorri 13, Santandrea ne, Metzla 2, Sanviti, Pollini 18, Boev 10. All.: Galetti
Virtus, un timido sorriso. Ferrara ora è più forte - ADAMANT : Dioli 6, Bellini 6, Sackey 13, Renzi 22, Pellicano 4, Ebeling 4, Santiago 17, Tio 21, Solaroli 6, Marchini 9.