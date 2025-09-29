Medvedev | ‘la Russia non ha bisogno di una guerra con un’Europa al degrado’

''I leader europei sono degenerati insignificanti, incapaci di sopportare il peso della responsabilità per qualsiasi questione seria''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Medvedev: ‘la Russia non ha bisogno di una guerra con un’Europa al degrado’

In questa notizia si parla di: medvedev - russia

Ucraina, Ue: “Presto nuove sanzioni a Russia”. Medvedev: “Ultimatum Trump teatrale, non ci interessa”

Trump minaccia sanzioni a Russia, Medvedev lo gela: “Ogni ultimatum è passo verso guerra”

Ucraina, Medvedev contro ultimatum Trump su cessate il fuoco: “Passo verso la guerra, la Russia non è Israele o l’Iran”

TASS (TELEGRAM) * MEDVEDEV A ZELENSKY:«SE LA RUSSIA SCATENA LA FURIA DEL SUO ARSENALE, NON SERVIRÀ A NULLA NASCONDERSI IN UN RIFUGIO ANTIATOMICO» - X Vai su X

Medvedev minaccia guerra Nato-Russia in caso di no-fly zone. Mosca accusa Kiev, Trump: “Ue inasprisca le sanzioni contro Putin”. - facebook.com Vai su Facebook

Russia, Medvedev: Paesi Ue divisi, non possono affrontare guerra con Mosca - Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo: "Sono vulnerabili", e "La possibilità di un incidente esiste sempre" ... Secondo msn.com

Scudo NATO contro la Russia: Medvedev minaccia la guerra e alza la tensione in Europa - In meno di una settimana anche un altro paese della Nato, la Romania, ha segnalato un’incursione nel proprio spazio aereo, dichiarando il 14 settembre di aver “rilevato e tracciato” un drone. Scrive tag24.it