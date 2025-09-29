Mediterraneo terra mia Nino Ventura in mostra

STRATI D’ARTE GALLERY ospita la personale di Nino Ventura, a cura di Gina Ingrassia, artista visionario capace di intrecciare scultura, tessitura e poesia visiva. La mostra “Mediterraneo Terra Mia” racconta il mare e la terra come luoghi di mito e contemporaneità, simboli universali di origine e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: mediterraneo - terra

La tartaruga di terra Hermanni (Testudo hermanni) è una delle specie simbolo del Mediterraneo, affascinante per la sua longevità che può superare i 70 anni e per i disegni giallo-neri del carapace, diversi per ogni individuo come vere e proprie impronte dig - facebook.com Vai su Facebook

Bresh racconta il suo mondo nel nuovo album Mediterraneo: «Il rapporto che ho con la mia terra e il mare è molto stretto, fatico a starci lontano» VIDEO - «Il nome Mediterraneo nasce perché la cosa più importante secondo me sono gli album e i live e quindi ... Da ilgazzettino.it