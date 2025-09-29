Medioriente Netanyahu | Al lavoro con team Trump per piano di pace
(LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere “al lavoro con il team di Donald Trump ” per un piano di pace in vista del loro incontro alla Casa Bianca. In un’intervista a Fox News, Netanyahu ha precisato che il piano non è ancora stato finalizzato, ma che le discussioni sono in corso. “Spero che possiamo arrivare a un accordo”, ha aggiunto. Durante l’incontro Trump presenterà una nuova proposta per porre fine al conflitto. NO ARCHIVE. NO REUSE. NO RESALE Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
