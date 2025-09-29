Medicina trattamento obesità tra nuovi farmaci e linee guida al congresso Sio

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Evidenze scientifiche e utilizzo delle terapie farmacologiche di ultima generazione, comorbidità correlate all'eccesso di peso, interventi sullo stile di vita, weight regain, advocacy, legislatura attuale e nuove linee guida: questi alcuni focus al centro del 12esimo Congresso nazionale della Società italiana dell'obesità (Sio), che si terrà a Trieste - negli spazi del Generali Convention Center - dall'1 al 4 ottobre. Oltre 700 gli iscritti, l'80% medici tra cui endocrinologi, internisti, diabetologi, medici di medicina generale, dietologi e nutrizionisti, ma anche cardiologi, oncologi e psichiatri e altri specialisti, a rappresentare l'ampio spettro di organi e patologie correlati e conseguenti all'eccesso di peso, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

