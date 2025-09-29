Media israeliani | accordo tregua vicino
8.49 Usa e Israele "sono molto vicini a raggiungere un acco5rdo sul piano di Trump per porre fine alla guerra". Così un alto funzionario Usa dopo l'incontro del premier israeliano Netanyahu con l'inviato speciale Usa Witkoff e il genero di Trump, Kushner. A citare il funzionario è la testata israeliana N12, secondo la quale sarebbe risolta "la maggior parte delle questioni riguardanti la proposta di accordo sugli ostaggi". Mancherebbe l'accordo su tempi e modi su disarmo Hamas e coinvolgimento Autorità palestinese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
