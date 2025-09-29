Medaglia d’oro per la Neurochirurgia al professor Francesco Biroli | ricerca innovazione e impegno sociale
La neurochirurgia bergamasca festeggia un nuovo traguardo. Mercoledì 24 settembre, al Teatro Sociale di Brescia, durante la cerimonia inaugurale del 74° Congresso nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia (Sinch), è stata consegnata la “Medaglia d’oro per la Neurochirurgia ” al professor Francesco Biroli. Primario emerito dell’ Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove ha guidato la Neurochirurgia e il Dipartimento delle Neuroscienze dal 1998 al 2013, Biroli ha lasciato un segno profondo nella comunità clinica e scientifica, portando avanti una visione che coniuga sala operatoria, ricerca e innovazione, sempre con la persona al centro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
