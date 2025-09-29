Medaglia di bronzo al valore atletico del Coni per Alessandro Bovolenta

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coni dell’Emilia-Romagna ha consegnato nei giorni scorsi a Ravenna le medaglie al valore atletico per l’anno 2023 a 255 atleti e atlete che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra campionati nazionali, europei e mondiali.Tra i premiati il biancorosso Alessandro Bovolenta che sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

