McKennie può tornare titolare col Villarreal | nuovo ruolo per il texano ecco dove potrebbe essere impiegato da Tudor L’idea
McKennie è pronto a tornare titolare contro il Villarreal in Champions, affiancando Locatelli in mediana, con Thuram in gestione precauzionale. La Juventus di Igor Tudor si prepara per il match decisivo di Champions League contro il Villarreal di mercoledì, e le scelte a centrocampo del tecnico croato si stanno delineando. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’americano Weston McKennie è in corsa per tornare a vestire una maglia da titolare. La novità riguarda la sua posizione in campo: non più utilizzato sulla fascia, McKennie sarà schierato in coppia con Manuel Locatelli al centro della mediana bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mckennie - tornare
McKennie può tornare titolare nel derby d’Italia! Svelata l’ultimissima idea di Tudor e chi potrebbe fare spazio al texano
McKennie pronto a tornare titolare: lo statunitense in vantaggio su due compagni di squadra per una maglia per Juve Inter. Ultime
McKennie pronto a tornare titolare È in vantaggio su due compagni di squadra ? - facebook.com Vai su Facebook
Qui #Juve - #Koopmeiners si sdoppia, #McKennie torna a sinistra. La sorpresa è #Vlahovic: può partire titolare - X Vai su X
Corsport - Juve, McKennie perde posizioni nelle gerarchie di Tudor - Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, avrebbe perso posizioni nelle gerarchie del tecnico della Juventus, Igor Tudor: come riportato dal "Corriere dello Sport", ... Scrive tuttojuve.com
Juventus, difficile il rinnovo di McKennie: i club di MLS già si informano sulla sua situazione - Weston McKennie è uno dei giocatori della Juventus che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Riporta tuttomercatoweb.com