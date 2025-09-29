McKennie può tornare titolare col Villarreal | nuovo ruolo per il texano ecco dove potrebbe essere impiegato da Tudor L’idea

McKennie è pronto a tornare titolare contro il Villarreal in Champions, affiancando Locatelli in mediana, con Thuram in gestione precauzionale. La Juventus di Igor Tudor si prepara per il match decisivo di Champions League contro il Villarreal di mercoledì, e le scelte a centrocampo del tecnico croato si stanno delineando. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’americano Weston McKennie è in corsa per tornare a vestire una maglia da titolare. La novità riguarda la sua posizione in campo: non più utilizzato sulla fascia, McKennie sarà schierato in coppia con Manuel Locatelli al centro della mediana bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

