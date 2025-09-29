Maxi rissa in piazza delle Vettovaglie Sofia Sinistra unita per Pisa | La destra governi e smetta di fare teatrini
Il Governo di opposizione“Da Susanna Ceccardi a Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme: un coro indignato e stonato contro il cosiddetto ‘delirio’ andato in scena in piazza delle Vettovaglie”. Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra unita per Pisa - AVS, commenta così la presa di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: rissa - piazza
Rissa a bottigliate, poi lo spray urticante l?ultima follia maranza in piazza Roma
Rissa a colpi di bottiglie, arrestati due uomini in piazza San Salvatore
Maxi rissa in piazza. Nel “ring” restano in due
Pisa, la violenza e la follia nella rissa in piazza di notte: tra polemiche e richieste di tolleranza zero - X Vai su X
Si chiarisce il quadro della violenta rissa di ieri in piazza Erbe: tutto è nato dall'aggressione ai danni di uno storico ambulante pakistano. - facebook.com Vai su Facebook
Rissa nella piazza della movida a Pisa, quattro feriti - Quattro persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata la scorsa notte in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e principale luogo della movida cittadina. Secondo ansa.it
Pisa, la violenza e la follia nella rissa in piazza di notte: tra polemiche e richieste di tolleranza zero - Un sabato molto difficile: intorno alle 2, con i tavolini ancora pieni di giovani a consumare drink, scoppia il caos tra bande di stranieri. Lo riporta msn.com