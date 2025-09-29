Maxi incendio a Olgiate Comasco fiamme alte sul tetto di un palazzo | sette mezzi dei vigili del fuoco
A partire dalle 17 di oggi, lunedì 29 settembre, un vasto incendio è divampato in via Rosselli a Olgiate Comasco. Sul posto sono impegnati sette mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como e dei distaccamenti dipendenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: incendio - olgiate
