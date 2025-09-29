Maxi frode di Zibibbo di Pantelleria In cinque anni vendute 30mila bottiglie di vino comune come fossero Doc

Scoperto proprio sull'isola di Pantelleria il deposito che faceva capo ad una società con sede in Germania. In sei anni i guadagni hanno superato gli 800mila euro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Maxi frode di Zibibbo di Pantelleria. In cinque anni vendute 30mila bottiglie di vino comune come fossero Doc

In questa notizia si parla di: frode - zibibbo

