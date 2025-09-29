Maxi blitz nel cuore di Pescara | identificati 37 sospetti due arresti immediati
Pescara - Controlli capillari tra piazza Santa Caterina, via De Amicis e via Quarto dei Mille con unità cinofile: individuati due ricercati, verifiche su 37 persone e 18 veicoli. Nuova operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri di Pescara, che nella giornata di ieri hanno condotto un blitz ad ampio raggio in alcune delle aree più sensibili del centro cittadino. L’intervento ha interessato il quadrilatero tra piazza Santa Caterina da Siena, via Edmondo De Amicis e via Quarto dei Mille, zone spesso segnalate per episodi di microcriminalità e degrado urbano. L’azione, coordinata dal Comando provinciale, è stata condotta con il supporto delle unità cinofile, addestrate per la ricerca di sostanze stupefacenti e armi improprie. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Leggi anche: Pordenone, smantellata una gang di pusher giovanissimi: due arresti e 18 indagati nel maxi blitz all’alba
Leggi anche: Ancona, controlli a tappeto al Piano: 193 identificati nel maxi blitz della Polizia durato tre giorni
Il cane ha tentato di difendere il padrone durante il blitz in casa nel cuore della notte: morso a una mano uno dei militari. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.