Maxi blitz nel cuore di Pescara | identificati 37 sospetti due arresti immediati

Nel centro di Pescara, sono stati effettuati controlli approfonditi in piazza Santa Caterina, via De Amicis e via Quarto dei Mille, con l’impiego di unità cinofile. Durante le operazioni sono stati identificati 37 soggetti e controllati 18 veicoli, con due persone arrestate e altre ancora sotto verifica. L’intervento mira a garantire la sicurezza e il rispetto della normativa nel territorio comunale.

Pescara - Controlli capillari tra piazza Santa Caterina, via De Amicis e via Quarto dei Mille con unità cinofile: individuati due ricercati, verifiche su 37 persone e 18 veicoli. Nuova operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri di Pescara, che nella giornata di ieri hanno condotto un blitz ad ampio raggio in alcune delle aree più sensibili del centro cittadino. L’intervento ha interessato il quadrilatero tra piazza Santa Caterina da Siena, via Edmondo De Amicis e via Quarto dei Mille, zone spesso segnalate per episodi di microcriminalità e degrado urbano. L’azione, coordinata dal Comando provinciale, è stata condotta con il supporto delle unità cinofile, addestrate per la ricerca di sostanze stupefacenti e armi improprie. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Maxi blitz nel cuore di Pescara: identificati 37 sospetti, due arresti immediati Leggi anche: Maxi blitz nel cuore di Pescara: identificati 37 sospetti, due arresti immediati Leggi anche: Maxi blitz nel cuore di Pescara: identificati 37 sospetti, due arresti immediati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il cane ha tentato di difendere il padrone durante il blitz in casa nel cuore della notte: morso a una mano uno dei militari. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.