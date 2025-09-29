Max Verstappen supera a pieni voti una nuova prova al Nürburgring L’esame finale sarà a maggio 2026?

Max Verstappen ha vinto al debutto in GT3 sabato il ‘57. ADAC Barbarossapreis’, nona prova stagionale del Nürburgring Endurance Series (NLS). L’olandese ha dominato la scena nell’Inferno Verde primeggiando con Chris Lulham al volante della Ferrari 296 GT3 n. 31 di Emil Frey Racing. Il quattro volte campione del mondo, come previsto, è stato uno dei migliori in pista. La stella della massima formula, dopo aver ottenuto il ‘Permit A’ due settimane fa, ha mostrato tutto il suo talento nella leggendaria pista teutonica segnando un nuovo capitolo di storia: dobbiamo infatti cambiare millennio per trovare un pilota in grado di imporsi nello stesso anno nel Mondiale di F1 ed in un’altra categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

