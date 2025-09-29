Max Angioni incontra il pubblico prima della proiezione di Esprimi un desiderio

Prosegue al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.Sabato 4 ottobre, infatti, alle ore 21:30 l’attore, comico e conduttore televisivo Max Angioni saluterà il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

