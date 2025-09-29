Mauro e Christian Panucci analizzano la sfida dell’Inter | Manca la voglia di vincere ma con la testa questa squadra…

Internews24.com | 29 set 2025

Mauro e Panucci commentano la vittoria su Cagliari: «Serve intensità, ma con la testa questa squadra è tra le più forti». Massimo Mauro e Christian Panucci, ospiti della trasmissione Pressing, hanno analizzato la vittoria dellInter per 2-0 contro il Cagliari, esprimendo le loro opinioni sul momento della squadra allenata da Cristian Chivu. Mauro ha evidenziato la necessità per l’Inter di ritrovare l’ intensità difensiva, sottolineando che anche nella partita contro i rossoblù c’era il rischio di subire gol su calcio d’angolo INTER – «Quello che è mancato all’Inter nelle prime settimane è la voglia di vincere che aveva con Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

