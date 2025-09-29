Mauro e Christian Panucci analizzano la sfida dell’Inter | Manca la voglia di vincere ma con la testa questa squadra…
Mauro e Panucci commentano la vittoria su Cagliari: «Serve intensità, ma con la testa questa squadra è tra le più forti». Massimo Mauro e Christian Panucci, ospiti della trasmissione Pressing, hanno analizzato la vittoria dell’ Inter per 2-0 contro il Cagliari, esprimendo le loro opinioni sul momento della squadra allenata da Cristian Chivu. Mauro ha evidenziato la necessità per l’Inter di ritrovare l’ intensità difensiva, sottolineando che anche nella partita contro i rossoblù c’era il rischio di subire gol su calcio d’angolo INTER – «Quello che è mancato all’Inter nelle prime settimane è la voglia di vincere che aveva con Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mauro - christian
Bravo Christian @MChannel1899 - X Vai su X
Che emozione immensa vivere una serata così speciale! Un grazie dal profondo del cuore a Roberto Bolle e a On Dance per averci invitato a portare il Tango e la magia della Milonga in questa cornice indimenticabile. Sul palco, Mauro, Suria, Cristian e Lud - facebook.com Vai su Facebook
Mauro: “All’Inter sta mancando voglia di vincere”. Panucci: “Se c’è la testa la squadra…” - I due ex giocatori hanno parlato dell'Inter di Chivu e della vittoria a Cagliari durante la partecipazione a Pressing ... Riporta msn.com
Panucci sul match della Domus: «L’Inter è stata nettamente superiore a Cagliari. Non c’è stata partita» - Il suo commento favorisce la corazzata nerazzurra Nonostante la sconfitta interna contro l’Inter, la prestazi ... Scrive cagliarinews24.com